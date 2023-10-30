Shkulev Media Holding планирует открыть СМИ о Воронеже

Медиакомпания Shkulev Media Holding, работающая в 49 регионах России, планирует экспансию на рынок Черноземья, на котором она ранее не была представлена. Компания планирует открыть в Воронеже общественно-политический городской портал с рабочим названием Provoronezh.ru. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили источники, близкие к проекту.

Shkulev Media Holding, по данным «Ъ-Черноземье», находится на стадии выбора главного редактора и формирования коллектива журналистов для СМИ в Воронеже. Компания уже купила под него домен provoronezh.ru, но пока на сайте публикуются лишь материалы из федеральной сети.

Shkulev Media Holding Виктора Шкулева, по собственным данным, владеет «крупнейшей в России» сетью из 46 «городских онлайн-медиа». Они работают в Екатеринбурге (Е1.RU), Новосибирске (NGS.RU), Челябинске (74.RU), Нижнем Новгороде (NN.RU), Самаре (63.RU), Волгограде (V1.RU), а также в Санкт-Петербурге (Фонтанка.ру) и в Москве (MSK1.RU). Медиакомпания выпускает ряд глянцевых изданий (Psychologies, Marie Claire, «Вокруг Света»), владеет сайтами Woman.ru, Wday.ru, Starhit.ru, Maximonline.ru, Marieclaire.ru, Psychologies.ru, Vokrugsveta.ru и другими. До весны 2022 года медиакомпания работала под названием Hearst Shkulev Media в партнерстве с американским холдингом Hearst. Он ушел с российского рынка после начала спецоперации на Украине.

Сергей Калашников

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