В «Белгородэнерго» приступили к установке инновационных трансформаторов

В филиале «Россети Центр» — «Белгородэнерго» приступили к применению энергоэффективных силовых трансформаторов с сердечником из аморфной стали. Первые пять – мощностью от 160 до 630 кВА установлены на электросетевых объектах Белгородского района и Старооскольского городского округа.

Фото: Белгородэнерго

Инновационные силовые трансформаторы относятся к высшему IV классу энергоэффективности, отличаются надежностью, долговечностью, простотой в эксплуатации, и, самое главное, – значительным, трехкратным, снижением потерь холостого хода, которое достигается благодаря материалу сердечника – аморфной стали.

Оборудование производится по отечественной технологии, полным циклом, начиная от литья стали, производства ленты и магнитных систем трансформаторов и заканчивая высоковольтными испытаниями. Технические и эксплуатационные характеристики аморфных трансформаторов, их уникальные конструктивные особенности отвечают всем отраслевым и правительственном стандартам в области объектов и технологий высокой энергетической эффективности.

В настоящее время все оборудование включено в работу, а в перспективе количество энергоэффективных силовых трансформаторов будет только увеличиваться.

«Чем выше класс и совершеннее конструктив трансформатора, тем меньше потери и выше эффективность его работы. Поэтому при проектировании энергообъектов специалисты Белгородэнерго предъявляют требования не только к надежности, но и к классу энергоэффективности силовых трансформаторов. Данное оборудование является очень перспективным, так как позволит снизить потери электроэнергии и обеспечит надежность электроснабжения потребителей», – отметил директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.