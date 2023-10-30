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Коммерсантъ FM
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Михаил Саакашвили заявил, что в Грузию из РФ проникла «диверсионная группа»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что, по его информации, в Грузию проникла «диверсионная группа, задача которой дестабилизация и захват власти». Об этом он сказал во время прямого включения из больницы на своем судебном процессе по обвинению в растрате государственных средств.

Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

Михаил Саакашвили

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

Господин Саакашвили имел в виду группу, «состоящую из русских», приехавших в Грузию под видом туристов либо релокантов. «Я хочу создать горячую линию для гражданской самообороны, куда каждый гражданин сможет позвонить и сообщить о подозрительных антигрузинских действиях»,— отметил экс-президент, призвав общественность «быть в хорошей форме, чтобы проявлять бдительность в отношении приехавших русских», особенно «русских с атлетическим телосложением».

Назвав Россию «хищником», экс-президент высказал мысль, что, если хищнику «показать спину, он тебя нагонит и съест».

Судебное разбирательство о растрате бывшим президентом государственных средств — один из трех судебных процессов, который продолжается в грузинских судах над Михаилом Саакашвили. В их числе также суд по обвинению в незаконном переходе государственной границы страны в ночь на 29 сентября 2021 года, когда господин Саакашвили тайно вернулся на родину с Украины,и по обвинению в жестоком разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года и захвате «ТВ-Имеди» покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.

Еще по двум обвинениям — в организации избиения оппозиционного депутата и бизнесмена Валерия Гелашвили и «незаконном помиловании» высокопоставленных полицейских, похитивших молодого банкира Сандро Гиргвлиани,— Михаил Саакашвили приговорен соответственно к шести и трем годам лишения свободы. Причем, согласно грузинскому законодательству, больший срок поглотил меньший.

Георгий Двали, Тбилиси

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