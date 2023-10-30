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На Рождественской набережной в Краснодаре уберут разлом возле дома №2

Глава Краснодара Евгений Наумов поручил разобраться с разломом в земле возле дома №2 на Рождественской набережной. Мэр заявил, что территорию нужно обезопасить и привести в порядок, сообщили в пресс-службе администрации.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

«На прошлой неделе в Сколково обсуждали туристическую привлекательность нашего города. Коллеги, к нам приезжают не только из разных уголков России, но и мира. По вашему мнению, наши гости должны гулять по таким местам?» — задался вопросом господин Наумов.

Он также отметил, что поблизости от разлома находится сквер имени 80-летия образования края. Участок, где образовался разлом, предварительно осмотрят и огородят.

Вячеслав Рыжков

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