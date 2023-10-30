Бывшего вице-мэра Миасса осудили на два года условно

Центральный районный суд Челябинска признал бывшего заместителя главы Миасса Арсена Симонова виновным в получении взятки. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно со штрафом 2 млн руб., сообщили в пресс-службе суда.

Арсена Симонова задержали сотрудники регионального управления ФСБ в январе. Следствие установило, что он, будучи замглавы Миасса, получил взятку 50 тыс. руб. от представителя коммерческой организации за заключение муниципального контракта на подготовку документации для сноса ветхоаварийного здания. Государственный обвинитель запрашивал для бывшего чиновника четыре года колонии общего режима со штрафом 1 млн руб.

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