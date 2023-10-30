В Башкирии на нацпроекты из федерального бюджета направили около 25 млрд рублей

Общий объем финансирования нацпроектов в Башкирии в 2023 году превысил 39 млрд руб., 24 млрд руб. из которых составляет федеральное финансирование. Об этом сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров на совещании в правительстве.

Большая часть средств (25 млрд руб.) уже освоена, оставшиеся 14 млрд руб. планируется направить на проекты до конца года. В настоящий момент муниципалитетами освоено 8,4 млрд руб., или 71% финансирования.

«По нацпроектам в республике ведется строительство и реконструкция 54 объектов. Из них семь мы уже ввели в эксплуатацию, по 29 необходимо завершить работы до конца года»,— сообщил Андрей Назаров.

По словам руководителя регионального проектного офиса Айдара Батыргареева, с начала текущего года в регионе завершили реновацию 12 учреждений культуры, создали три виртуальных концертных зала, закупили спортинвентарь в 48 сельских школ и детсадов, благоустроили 11 общественных территорий. Было расселено16 тыс. кв. м аварийного жилья и отремонтировано 33 км автодорог.

Кассовый расход по нацпроектам в освоении муниципального бюджета составил 71%, что превышает средние значения по стране и Приволжском федеральном округе (57,3% и 61,1% соответственно). Объем законтрактованных средств составляет 96%, что также выше среднероссийского показателя.

В рамках нацпроекта «Чистая вода» в Башкирии строится 12 объектов водоснабжения стоимостью 1,2 млрд руб., по одному из которых, в селе Бурибай в Хайбуллинском районе, существуют риски срыва сроков ввода в эксплуатацию.

Премьер-министр поручил полностью освоить выделенные бюджетные средства по нацпроектам до 25 декабря.

Наталья Балыкова

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