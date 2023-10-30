Саратовская область получит больше 76,5 миллионов на борьбу с сахарным диабетом

Премьер министр РФ Михаил Мишустин подписал 24 октября два распоряжения о суммарном выделении регионам свыше 3,6 млрд руб. на борьбу с диабетом. На официальном публикаторе документ разместили 30 октября.

Деньги из федерального бюджета пойдут на создание и модернизацию региональных эндокринологических центров, оснащение сельских больниц оборудованием для диагностирования сахарного диабета, а также на создание и развитие школ здоровья для пациентов с указанным заболеванием.

Для дооснащения эндокринологических центров и школ выделили значительно большие суммы, Пензенская область не получила указанный транш. Региону выделили только 18,68 млн руб. на оборудование для выявления сахарного диабета, а также контроля за состоянием пациентов в сельской местности и отдаленных районах.

На последние цели регионы присутствия «Ъ — Средняя Волга» получили сопоставимые суммы — 13-16 млн руб. Суммарно больше всех получит Астраханская область — 78,549 млн руб., затем идет Волгоградская — 78,428 млн руб., чуть меньше выделили Саратовской — 76,643 млн руб.

Дарья Васенина

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