На финансирование лечения диабета Башкирии выделят более 100 млн рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения о предоставлении софинансирования из федерального бюджета на реализацию в регионах мероприятий в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом».

Как следует из документов, опубликованных на сайте правительства России, Башкирия получит около 100,7 млн руб., из которых около 37 млн руб. будет направлено на закупку оборудования для районных и участковых больниц, а около 64 млн руб. — на создание, оснащение или дооснащение эндокринологических центров.

Всего российским субъектам будет оказана финансовая помощь для борьбы с сахарным диабетом на общую сумму 3,6 млрд руб.

Олег Вахитов

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