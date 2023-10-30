Свердловское РЭО выявило незаконную свалку на Северо-Шабровском карьере

Свердловское региональное отделение Российского экологического общества (РЭО) обнаружило незаконную свалку строительных отходов на Северо-Шабровский карьер под Екатеринбургом. По данным экологов, туда свозятся отходы со строительной площадки на перекрестке улиц Большакова и Чайковского в Екатеринбурге, где идет строительство ЖК «Клубный дом RedRock». Подрядчиком по вывозу мусора со стройплощадки является компания ТС «Лайтком».

По факту выявленного нарушения РЭО обратилось в компетентные органы. «Мы попросили принять меры, чтобы не допустить нарушение природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Пришел ответ от областного министерства природных ресурсов и экологии. Ведомство провело выездное обследование и выявило многочисленные факты захламления части земельного участка отходами строительных и ремонтных работ, обрезки ветвей и сучьев, деревянной тары и иными отходами»,— рассказал заместитель председателя регионального РЭО Антон Черноголов.

В министерстве сообщили, что действия подрядчиков, которые выбросили мусор в карьер, и бездействие собственника образуют состав административного правонарушения. Дальнейшие меры должны принять УМВД по Екатеринбургу и администрация города.

Минприроды направило письмо в адрес собственника земли ООО «Хорса» с требованием принять меры по уборке отходов. Застройщику «Е-Строй» и его подрядчику «Лайтком» объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в области охраны окружающей среды.

Ирина Пичурина

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