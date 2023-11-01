Александр Ванюшкин возглавит объединенный бизнес ВТБ и банка «Открытие» в Курской области

Управляющий ВТБ в Курской области Александр Ванюшкин назначен единым бизнес-лидером банков ВТБ и «Открытие» в регионе. Ванюшкин будет отвечать за их дальнейшее объединение, рост финансовых показателей по всем направлениям бизнеса, а также развитие сети и увеличение клиентской базы.

«Объединение сети ВТБ и банка «Открытие» – значимый этап в процессе укрепления позиций группы ВТБ на банковском рынке. Использование лучших практик, а также синергетический эффект от слияния даст возможность выстроить еще более эффективную систему управления в регионах присутствия, обеспечить повышение качества продуктовой линейки и банковских услуг. В результате интеграции с «Открытием» каждый пятый розничный кредит в России будет оформлен в ВТБ. Перед Александром Ванюшкиным стоит задача развития банка в Курской области. Он обладает большим управленческим опытом работы в банковской сфере, что позволит обеспечить высокое качество клиентского сервиса объединенного регионального банка», – прокомментировал назначение руководитель департамента администрирования сети – вице-президент ВТБ Сергей Нечаев.

«Мы проводим большую планомерную работу по объединению банков, главной задачей которой является бесшовный перевод клиентов «Открытия» в ВТБ. Для нас важно обеспечить комфорт, безопасность и удовлетворённость клиентов в объединенном банке. По результатам интеграции с «Открытием» совокупное количество клиентов увеличится до 176 тыс. Лучшие продукты и услуги обоих банков будут доступны физическим и юридическим лицам как офлайн, так и онлайн», – отметил Александр Ванюшкин.

Александр Ванюшкин родился в 1983 году в Чебоксарах. В 2005 году окончил Российский университет кооперации, в 2009 году получил диплом МГОУ, в 2016 году – степень MBA. Банковскую карьеру начал в чувашском отделении Сбербанка инспектором сектора инвестиционного кредитования и проектного финансирования, в 2018 году завершил работу в должности руководителя управления продаж в сегменте крупного и среднего бизнеса и присоединился к команде ВТБ в качестве директора по клиентской работе чебоксарского отделения банка. В 2019 году назначен на должность заместителя управляющего РОО «Чебоксарский» по корпоративному бизнесу. В 2022 году возглавил Курское подразделение ВТБ.

Сеть отделений ВТБ в Курской области представлена 10 точками продаж. По итогам первого полугодия 2023 г. совокупный кредитный портфель регионального подразделения составил 43,6 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц превысил 50,6 млрд рублей.

Банк «Открытие» в Курской области представлен двумя точками продаж. По итогам первого полугодия 2023 г. совокупный кредитный портфель регионального подразделения составил 4,1 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц – 4,8 млрд рублей.

По итогам объединения банкоматных сетей двух банков клиентам региона стали доступны более 152 устройств для снятия и внесения наличных без комиссии.

Фото: пресс-служба