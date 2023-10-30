Расходы краевой ОНК предлагается возместить из бюджета

Краевые власти внесли в Законодательное собрание Пермского края пакет поправок в закон «Об Общественной палате Пермского края», свидетельствует база парламента. Среди прочего проектом уточняются полномочия палаты. В частности, структура получит право оказывать «информационное содействие некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на развитие гражданского общества, на решение вопросов экономического и социального развития, защиты прав и свобод человека и гражданина в Пермском крае».

Кроме того, предполагается возмещать расходы, понесенные членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Согласно финансовому обоснованию проекта, годовая смета на возмещение расходов ОНК составляет 680,8 тыс. руб. Средства предусмотрены в бюджете на 2024–2026 годы. Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) занимается защитой прав человека в местах принудительного содержания, входит в состав региональной общественной палаты.