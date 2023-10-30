Ленобласть направила в зону СВО мобильную станцию для очистки питьевой воды

Правительство Ленинградской области отправило в зону специальной военной операции мобильную установку для очистки питьевой воды, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

По его словам, у линии фронта есть проблемы с поставками питьевой воды. Многие регионы отправляют на СВО бутилированную воду и воду в цистернах. Фонд «Ленинградский рубеж» и сотрудничающие с ним организации предложили комплексное решение проблемы. Если оно окажется успешным, будет налажено производство в достаточном количестве, пообещал губернатор.

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