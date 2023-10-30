Тендер на проектирование ливневки за 1 млрд рублей объявлен в Новосибирске

В Новосибирске объявлен аукцион на разработку проекта и рабочей документации магистральной ливневой канализации и очистных сооружений на территории микрорайона Клюквенный в Калининском районе.

Также проектом предусмотрены подготовка проектно-сметной документации для обустройства питьевого водопровода и выполнение строительно-монтажных работ. Начальная стоимость госконтракта составит 948 млн руб. Подведение итогов планируется 16 ноября. Заказчик – АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области».

Ранее «Ъ-Сибирь» писал, что в поселке Клюквенный (Калининский район Новосибирска) будет реализован проект комплексной застройки. Под строительство выделены 182,5 га. Возведение первых объектов начнется в 2024 году, сказал тогда министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

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Лолита Белова