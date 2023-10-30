У мэра Нижнего Новгорода появился пятый заместитель

Антон Максимов назначен на пост заместителя главы Нижнего Новгорода. Об этом мэр города Юрий Шалабаев сообщил в своем Telergam-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Антон Максимов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Антон Максимов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его словам, в новой должности Антон Максимов будет курировать вопросы благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства. Также в его блоке будет управление административно-технического и муниципального контроля. «Сегодня его первый день работы в новой должности. Погода пока к нему благосклонна. На ближайшие 10 дней — снегопадов не планируется»,— отметил глава города.

До своего назначения Антон Максимов возглавлял городской департамент благоустройства.

Новый блок в структуре администрации Нижнего Новгорода был создан в середине октября. Вместе с ним появилась соответствующая должность заместителя главы города. До назначения Антона Максимова у Юрия Шалабаева был один первый заместитель — Денис Скалкин, один исполняющий обязанности первого заместителя — Сергей Егоров, и два заместителя — Леонид Стрельцов и Ирина Кондырева.

Андрей Репин