Чистая прибыль Новороссийского морского торгового порта за год выросла на 4%

Чистая прибыль Новороссийского морского торгового порта (НМТП) по Росстандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за январь—сентябрь выросла на 3,7% в сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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По итогам девяти месяцев 2023 года чистая прибыль порта составила 21,4 млрд руб. При этом выручка достигла 22,1 млрд руб. (+16%) за указанный период. Валовая прибыль в январе—сентябре составила 13,8 млрд руб. (+23,2%).

Согласно данным «Спарк-Интерфакс», ПАО «НМТП» было зарегистрировано в 1992 году в Новороссийске. Транспортная обработка грузов является основным видом деятельности организации. Компания принадлежит ПАО «Транснефть» (60,63%). По итогам 2022 года выручка организации составила 24,7 млрд руб., чистая прибыль — 27,1 млрд руб.

Анастасия Донскова

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