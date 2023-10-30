Обвиняемый в нападении на женщин в Перми оставлен в СИЗО

Пермский краевой суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Андреева, обвиняемого в нападении на женщин в Индустриальном районе Перми. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Татьяна Абдуллина Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Следующая фотография 1 / 2 Татьяна Абдуллина Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Как сообщал «Ъ-Прикамье», в октябре на ул. Подводников в микрорайоне Ераничи две девушки подверглись атакам неизвестного. Первое нападение произошло 7 октября — тогда злоумышленник приставил нож к горлу 19-летней Зарине Хасановой и пытался увести ее с собой. Девушке удалось вырваться. 15 октября утром у того же дома нападению подверглась 18-летняя Ульяна Трефилова. Пострадавшую спас окрик одного из жильцов дома с балкона.

Сотрудники уголовного розыска установили личность нападавшего. Им оказался уроженец Свердловской области Евгений Андреев, 1978 года рождения, находившийся в федеральном розыске за совершение тяжкого преступления. 21 октября он был задержан, 23 октября Индустриальный суд Перми арестовал его на 1 месяц и 27 суток, то есть до 18 декабря 2023 года.