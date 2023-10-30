Самыми травмоопасными сферами работы в Казани назвали производство и сферу услуг

Наиболее травмоопасными сферами работы в Казани назвали производственную отрасль и сферу торговли и услуг. Об этом в ходе делового понедельника сказала руководитель комитета экономического развития Гузель Мингазова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Наибольшее количество несчастных случаев произошло в производственной отрасли и сфере торговли и услуг»,— отметила госпожа Мингазова.

Всего с начала года в Казани на производствах произошли четыре случая со смертельным исходом, что на три меньше, чем годом ранее.

"Ъ-Казань"