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Самыми травмоопасными сферами работы в Казани назвали производство и сферу услуг

Наиболее травмоопасными сферами работы в Казани назвали производственную отрасль и сферу торговли и услуг. Об этом в ходе делового понедельника сказала руководитель комитета экономического развития Гузель Мингазова.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Наибольшее количество несчастных случаев произошло в производственной отрасли и сфере торговли и услуг»,— отметила госпожа Мингазова.

Всего с начала года в Казани на производствах произошли четыре случая со смертельным исходом, что на три меньше, чем годом ранее.

"Ъ-Казань"

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