Самыми травмоопасными сферами работы в Казани назвали производство и сферу услуг
Наиболее травмоопасными сферами работы в Казани назвали производственную отрасль и сферу торговли и услуг. Об этом в ходе делового понедельника сказала руководитель комитета экономического развития Гузель Мингазова.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
«Наибольшее количество несчастных случаев произошло в производственной отрасли и сфере торговли и услуг»,— отметила госпожа Мингазова.
Всего с начала года в Казани на производствах произошли четыре случая со смертельным исходом, что на три меньше, чем годом ранее.