Суд в Петербурге получил иск к бельгийскому банку Euroclear на 2,4 млрд рублей

Президент Ленинградской Торгово-промышленной палаты и совладелец компании «Евроинвест» Юрий Васильев вместе с УК «Ингрия» подал солидарный иск к бельгийскому банку Euroclear Bank. Сумма иска составила 2,4 млрд руб., и пока это крупнейший иск частных лиц к бельгийскому банку, сообщил «Деловой Петербург».

Иск подан в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти. Юрий Васильев сообщил, что выступает соистцом в тяжбе. Ближайшее заседание назначено на 15 ноября. В качестве третьего лица в иске обозначена небанковская кредитная организация «Национальный расчетный депозитарий».

Юрий Васильев стал одним из многих инвесторов, кто вложился в иностранные ценные бумаги и после введения антироссийских санкций в 2022 году пытается взыскать свои активы через суд. Другие инвесторы также обращаются в суды — либо российские, либо европейские. Поводом для массовой подачи исков в отношении бельгийского банка, отмечает «ДП», послужили три успешных примера: банка «Санкт-Петербург», неназванной управляющей компании и неназванного частного инвестора из Петербурга. Банку «Санкт-Петербург» удалось выиграть суд в Москве и в иностранной инстанции. Сумма претензий составила $107 млн и 489 тыс. евро.

В феврале 2022 года Euroclear bank приостановил расчетные операции с «Национальным расчетным депозитарием». Ценные бумаги и деньги инвесторов в результате оказались заблокированными.

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