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Экс-директор «Академии первых» признался в мошенничестве и растрате

В Дзержинском райсуде Перми начался судебный процесс по уголовному делу в отношении Павла Шевченко. Бывший директор ГБОУ «Академия первых» обвиняется в двух эпизодах мошенничества на общую сумму свыше 1,1 млн руб. и присвоении ноутбука стоимостью 69,9 тыс. руб. В Перми он известен как организатор интеллектуальных игр, победитель конкурса «Лидеры России 2019» и победитель шоу «Своя игра».

Из обвинительного заключения следует, что преступления Павел Шевченко совершил в 2021 году. Так, в июне по инициативе господина Шевченко «Академия первых» заключила контракт на закупку у единственного поставщика по приобретению учебных пособий «Биосфера 2.0». По документам поставку на сумму 598 тыс. руб. осуществила компания «Триплком», подконтрольная его родственнику. Фактически никаких пособий в учебное заведение не поставлялось, поскольку оно получило их безвозмездно. В итоге часть полученных компанией денег Павел Шевченко получил наличными, а часть — на карту своей супруги.

Второй эпизод мошенничества на 560 тыс. руб. также связан с заключением фиктивного контракта, на этот раз уже на поставку оборудования для опытов по физике. По мнению МВД и прокуратуры, полученные деньги подсудимый использовал по своему усмотрению, в том числе для погашения долгов. Следствие считает также, что когда господин Шевченко узнал о предстоящем увольнении, то совершил присвоение служебного ноутбука, который получил в ГБОУ для работы. После оглашения заключения господин Шевченко заявил, что полностью признает свою вину.

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