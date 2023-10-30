Военсуд в Екатеринбурге приговорил готовившего теракт в Алатыре к тюрьме

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал 21-летнего уроженца Чувашии виновным в приготовлении к совершению террористического акта (ч. 1 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 205 УК РФ) и приговорил его к четырем годам и шести месяцам тюрьмы и колонии строгого режима. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе УФСБ по Чувашии, не раскрывая имени осужденного.

Как установил суд, осужденный, который разделял идеологию запрещенной на территории РФ украинской организации «Правый сектор», вышел на представителей украинской спецслужбы и в октябре 2021 года получил задание совершить поджог административного здания правоохранительного органа в Алатыре. Для исполнения задания украинской спецслужбы он изготовил три зажигательных устройства, которые спрятал в схроне в лесном массиве у Алатыря.

Перед исполнением задуманного теракта фигурант произвел рекогносцировку зданий в Алатыре, избрал объект, а также апробировал изготовленное зажигательное устройство на заброшенной даче в Чебоксарах. Однако реализовать преступный план осужденному не удалось: его задержали сотрудники УФСБ по Чувашии, получившие оперативную информацию о приготовлениях молодого человека к совершению террористического акта в Алатыре.

«В ходе следствия осужденный свою вину полностью признал, подробно рассказав о своих преступных действиях, намерении получить за теракт деньги»,— отметили в УФСБ по Чувашии. Практически одновременно с задержанием осужденного оперативники УФСБ по Марий Эл схватили и марийского пособника чувашского террориста. Молодой горожанин Йошкар-Олы знал о готовящемся теракте в Алатыре, но не сообщил об этом правоохранителям (ст. 205.6 УК РФ). Обвинительные приговоры судов в отношении обоих осужденных уже вступили в законную силу.

В УФСБ по Чувашии напомнили, что гражданам следует быть осторожными и «не идти на поводу лиц, которые используются спецслужбами Украины для совершения терактов», и «обращаться в ФСБ с информацией о готовящихся преступлениях, чтобы избежать уголовной ответственности».

Олег Ерусланов, Чебоксары