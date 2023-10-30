В Нижегородской области объем промпроизводства вырос на 9,9%

Объем промышленного производства в Нижегородской области по итогам января-сентября вырос на 9,9% по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает региональное управление Росстата.

В сентябре 2923 года промышленное производство по сравнению с сентябрем предыдущего года выросло на 18,9%, по сравнению с августом 2023 года - на 5%.

В обрабатывающей промышленности рост производства составил 10,1%, в в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов — 15,6%, в обеспечении электроэнергией, газом и паром — 8,4%. В сфере добычи полезных ископаемых производство упало более чем на 30%.

Андрей Репин