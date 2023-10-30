Грузопоток астраханских портов вырос за девять месяцев на 53 процента

Объем перевалки грузов через морские порты Астрахань и Оля за январь-сентябрь 2023 составил 3,1 млн т, сообщила пресс-служба министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области.

Обозначенный объем оказался на 53% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Чиновники напомнили, что Астрахань является активным участником международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг», «он соединяет Индию с Ираном и другими странами Персидского залива».

В Астраханской области, отмечают в минпроме, существует открытая для российских и иностранных суден развитая портовая инфраструктура, представленная 14 грузовыми терминалами в портах Астрахань и Оля. Количество терминалов планируют увеличить — операторы обновляют материально-техническую базу с привлечением внебюджетных инвестиций.

Дарья Васенина

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