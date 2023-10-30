Приезжего в Краснодаре осудили за покушение на сбыт наркотиков

В Краснодаре перед судом предстал 34-летний гражданин Армении. Мужчину судили по обвинению в попытке сбыта наркотиков, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

По данным ведомства, у фигуранта не было регистрации на территории РФ. В октябре прошлого года мужчина купил в интернете 22 свертка и три шприца с мефедроном общей массой больше 18 грамм и хранил у себя, чтобы позже продать, заявили в пресс-службе. Мужчину в итоге задержали, наркотики изъяли, а в телефоне приезжего нашли больше 150 фотографий, где были обозначены координаты закладок.

Подсудимого признали виновным по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере группой лиц по предварительному сговору). Приезжего приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

Вячеслав Рыжков

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