В Челябинске снесут три аварийных многоквартирных дома

В Металлургическом районе Челябинска расселят и снесут три многоквартирных аварийных дома №5, 7 и 9 по улице Электростальской. Решение о проведении торгов планируют принять в первом квартале 2024 года. Об этом сообщила заместитель главы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) обновят территории жилой застройки площадью 0,89 га в районе улиц Электростальской, Минина, Пожарского и шоссе Металлургов. На месте старых домов появятся новостройки. Градостроительный потенциал составит 15 тыс. кв. м жилья. Срок окончания всех работ не более пяти лет.

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