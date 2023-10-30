Игорь Быкариз заявился на конкурс по отбору главы Краснокамска

Как стало известно «Ъ-Прикамье», глава Краснокамского городского округа Игорь Быкариз подал документы на конкурс по отбору главы муниципалитета. Сам господин Быкариз на момент написания новости не ответил на вопрос корреспондента «Ъ-Прикамье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Источник, знакомый с ситуацией в муниципалитете, предполагает, что помимо Игоря Быкариза в конкурсе примет участие начальник управления экономического развития администрации Краснокамска Илья Куличков. Вероятно, он будет участвовать в конкурсе как технический кандидат.

Экс-глава Коми-Пермяцкого округа Игорь Быкариз возглавляет Краснокамский городской округ с конца 2018 года. Ранее он руководил краснокамским филиалом ЗАО «Газпром газораспределение Пермь». Конкурс по отбору главы Краснокамского городского округа запланирован на 17 ноября. Документы от претендентов на пост градоначальника принимаются со 2 октября до 1 ноября.