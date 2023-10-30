Nordwind предложила вернуть деньги пассажирам отмененного рейса в Махачкалу

Совмещенный рейс авиакомпаний «Икар» и Nordwind по маршруту Нижний Новгород — Махачкала 30 октября был отменен из-за массовых беспорядков в аэропорту прибытия.

Nordwind официально сообщает, что пассажиры отмененного рейса могут вернуть деньги за билеты в полном объеме. Также они могут воспользоваться другим рейсов авиакомпании и долететь до Минеральных Вод. Также пассажиры могут воспользоваться другими рейсами после 2 ноября без штрафа с доплатой по тарифу.

Как сообщал «Ъ», 29 октября в аэропорту Махачкалы сотни протестующих пытались не допустить прибытия пассажиров рейса из Израиля. Демонстранты ворвалась в терминал и на взлетную полосу. Из-за беспорядков пострадали более 20 человек. Аэропорт закрыт на прием и отправку самолетов, возобновить его работу планируется 31 октября.

Андрей Репин