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В Казани в этом году обезопасили 75 самых аварийных участков

В 2023 году в Казани обезопасили 75 самых аварийных участков, на территории которых произошло 270 аварий. Об этом в ходе делового понедельника заявил замруководителя Игорь Куляжев.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Предусмотренные строительно-монтажные работы завершены, а запланированная разработка проектно-сметной документации закончится до 30 декабря»,— отметил господин Куляжев.

В частности, в список наиболее аварийных участков вошли перекрестки улиц Татарстан и Лево-Булачной, Вишневского и Достоевского, Декабристов и Гагарина, Чуйкова и Адоратского.

"Ъ-Казань"

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