Три человека погибли на трассе в Алтайском крае, еще двое получили травмы

В Шипуновском районе Алтайского края три человек погибли в ДТП, еще двое получили травмы, сообщили «Ъ-Сибирь» в МВД региона.

По предварительным данным, около 8:20 утра водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota camry gracia. В результате аварии двое пассажиров ВАЗ скончались на месте, также погиб водитель авто.

Пассажиров иномарки с травмами доставили в медучреждения. В каком состоянии пострадавшие находится в настоящее время неизвестно.

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Александр Киселев