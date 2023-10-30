В Анапе за 72 млн рублей продают объект культурного наследия

АО «КЭШ/ДОМ» выставило на торги объект культурного наследия — курган «Высокий берег» в Анапе. Цена лота начинается от 72 млн руб., говорится на сайте Единого реестра сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

На продаваемой земле у подножья горы Лысой разрешено индивидуальное жилищное строительство. Площадь участка составляет около 10 тыс. кв. м. Победитель торгов обязан будет сохранить облик и интерьер объекта, а также обеспечивать его надлежащее содержание.

«Памятник имеет большое значение для изучения эпохи бронзы, раннего железного века, античности и средневековья Таманского полуострова»,— отмечается в документах инвентаризации.

Вячеслав Рыжков

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