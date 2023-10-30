Торги по продаже требований кузбасского ПО «Гормаш» к «Сибсельмашу» на 86 млн руб не состоялись

Аукцион по продаже требований ООО «ПО «Гормаш» (Киселевск, Кемеровская область) к ОАО «Новосибирское производственное объединение «Сибсельмаш» признан несостоявшимся из-за отсутствия достаточного числа участников. Как сказано в протоколе о результатах проведениях торгов, к ним был допущен только один участник — Евгений Лесков из Омской области. Требования на общую сумму 85,96 млн руб. продавались по стартовой цене 773,6 тыс. руб.

Завод «Сибсельмаш» ранее был одним из крупнейших машиностроительных предприятий Новосибирской области, производил сельскохозяйственную технику, горно-шахтное оборудование и технологические части для артиллерийского выстрела. Имущественный комплекс банкротящегося более 12 лет предприятия продан в ноябре 2020 года компании «Банкротфорум», действующей в интересах ООО «Меркас».

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Игорь Лавренков, Кемерово