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«День донского урожая»

В парке Левобережном донской столицы прошла традиционная выставка-ярмарка

Участников праздничного мероприятия, в котором приняли участи представители АПК из всех муниципалитетов Ростовской области, приветствовал губернатор Василий Голубев. На выставке была представлена продукция донских фермеров, виноделов, потребительской кооперации, общественного питания и «живых» ремесел. Центральным объектом стал огромный каравай рекордных 16 млн тонн урожая Ростовской области. Яркие моменты выставки — в фотогалерее «Ъ-Юг».

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Фестиваль &quot;День Донского урожая&quot; в парке &quot;Левобережный&quot;. Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Фестиваль &quot;День Донского урожая&quot; в парке &quot;Левобережный&quot;. Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Фестиваль &quot;День Донского урожая&quot; в парке &quot;Левобережный&quot;. Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Фестиваль &quot;День Донского урожая&quot; в парке &quot;Левобережный&quot;. Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Фестиваль &quot;День Донского урожая&quot; в парке &quot;Левобережный&quot;. Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Фестиваль &quot;День Донского урожая&quot; в парке &quot;Левобережный&quot;. Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Фестиваль &quot;День Донского урожая&quot; в парке &quot;Левобережный&quot;. Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Фестиваль &quot;День Донского урожая&quot; в парке &quot;Левобережный&quot;. Губернатор Ростовской области Василий Голубев (в центре) и министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский (справа) на выставке-ярмарке фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Губернатор Ростовской области Василий Голубев (в центре) и министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский (справа) на выставке-ярмарке фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Фестиваль &quot;День Донского урожая&quot; в парке &quot;Левобережный&quot;. Губернатор Ростовской области Василий Голубев (в центре) на выставке-ярмарке фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Губернатор Ростовской области Василий Голубев (в центре) на выставке-ярмарке фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Фестиваль &quot;День Донского урожая&quot; в парке &quot;Левобережный&quot;. Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников. Жанровая фотография. Голубев Василий, губернатор Ростовской области

Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников. Жанровая фотография. Голубев Василий, губернатор Ростовской области

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Фестиваль &quot;День Донского урожая&quot; в парке &quot;Левобережный&quot;. Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Фестиваль &quot;День Донского урожая&quot; в парке &quot;Левобережный&quot;. Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Фестиваль &quot;День Донского урожая&quot; в парке &quot;Левобережный&quot;. Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Фестиваль &quot;День Донского урожая&quot; в парке &quot;Левобережный&quot;. Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Фестиваль &quot;День Донского урожая&quot; в парке &quot;Левобережный&quot;. Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Фестиваль &quot;День Донского урожая&quot; в парке &quot;Левобережный&quot;. Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Фестиваль &quot;День Донского урожая&quot; в парке &quot;Левобережный&quot;. Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Фестиваль &quot;День Донского урожая&quot; в парке &quot;Левобережный&quot;. Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Фестиваль &quot;День Донского урожая&quot; в парке &quot;Левобережный&quot;. Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Фестиваль &quot;День Донского урожая&quot; в парке &quot;Левобережный&quot;. Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Фестиваль &quot;День Донского урожая&quot; в парке &quot;Левобережный&quot;. Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Фестиваль &quot;День Донского урожая&quot; в парке &quot;Левобережный&quot;. Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Фестиваль &quot;День Донского урожая&quot; в парке &quot;Левобережный&quot;. Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Фестиваль &quot;День Донского урожая&quot; в парке &quot;Левобережный&quot;. Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Фестиваль &quot;День Донского урожая&quot; в парке &quot;Левобережный&quot;. Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

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Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Губернатор Ростовской области Василий Голубев (в центре) и министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский (справа) на выставке-ярмарке фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Губернатор Ростовской области Василий Голубев (в центре) на выставке-ярмарке фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников. Жанровая фотография. Голубев Василий, губернатор Ростовской области

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

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