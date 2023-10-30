Участников праздничного мероприятия, в котором приняли участи представители АПК из всех муниципалитетов Ростовской области, приветствовал губернатор Василий Голубев. На выставке была представлена продукция донских фермеров, виноделов, потребительской кооперации, общественного питания и «живых» ремесел. Центральным объектом стал огромный каравай рекордных 16 млн тонн урожая Ростовской области. Яркие моменты выставки — в фотогалерее «Ъ-Юг».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Губернатор Ростовской области Василий Голубев (в центре) и министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский (справа) на выставке-ярмарке фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Губернатор Ростовской области Василий Голубев (в центре) на выставке-ярмарке фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников. Жанровая фотография. Голубев Василий, губернатор Ростовской области Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Следующая фотография 1 / 25 Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Губернатор Ростовской области Василий Голубев (в центре) и министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский (справа) на выставке-ярмарке фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Губернатор Ростовской области Василий Голубев (в центре) на выставке-ярмарке фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников. Жанровая фотография. Голубев Василий, губернатор Ростовской области Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фестиваль "День Донского урожая" в парке "Левобережный". Выставка-ярмарка фермерской продукции, товаров виноделов и ремесленников Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото