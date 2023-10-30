«День донского урожая»
В парке Левобережном донской столицы прошла традиционная выставка-ярмарка
Участников праздничного мероприятия, в котором приняли участи представители АПК из всех муниципалитетов Ростовской области, приветствовал губернатор Василий Голубев. На выставке была представлена продукция донских фермеров, виноделов, потребительской кооперации, общественного питания и «живых» ремесел. Центральным объектом стал огромный каравай рекордных 16 млн тонн урожая Ростовской области. Яркие моменты выставки — в фотогалерее «Ъ-Юг».
1 / 25