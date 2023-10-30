КСО Уфы выбрал подрядчика для организации похорон погибших в СВО

МБУ «Комбинат специализированного обслуживания» Уфы выбрал подрядчика для организации похорон погибших в ходе специальной военной операции, сообщается на сайте госзакупок. Победителем аукциона стал Марат Хаматзянов, согласившийся исполнить контракт по его начальной цене — 1,1 млн руб.

По условиям торгов, исполнитель должен до конца года оказывать услуги по транспортировке, бальзамированию, выносу тела и его погребению. Также он обязан предоставить автокатафалк элит-класса с водителем для перевозки тела умершего в пределах города, организовать траурную процессию, закрепить фотографию погибшего на металлическом памятнике, установить ограду, возложить цветы на могилу. Заявки будут приниматься круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

Марат Хаматзянов зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с декабря 2020 года. Специализация — организация похорон и представление связанных с ними услуг.

Венера Хисамова

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