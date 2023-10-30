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«Камский кабель» – участник Петербургского газового форума

С 31 октября по 3 ноября состоится XII Петербургский международный газовый форум, на котором «Камский кабель» представит свои разработки и технологии.

Компания выступит в составе экспозиции предприятий Пермского края. Представители «Камского кабеля» посетят мероприятия деловой программы форума, проведут ряд официальных переговоров.

Петербургский международный газовый форум (ПМГФ) – одно из ключевых мировых событий газовой отрасли, который ежегодно собирает экспертов и топ-менеджеров нефтегазовых компаний, представителей федеральных и региональных органов власти. ПМГФ-2023 продемонстрирует полный спектр возможностей газовой промышленности. Ведущие компании из всех регионов России презентуют инновационные разработки, позволяющие реализовывать перспективные проекты в отрасли. В рамках обширной деловой программы пройдут десятки конференций, заседаний, круглых столов.

Для посещения мероприятия зарегистрируйтесь на сайте и получите электронный билет по электронной почте: https://gas-forum.ru/ru/registracija-posetitelej/

Дата: 31 октября – 3 ноября 2023 г.
Место: Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум», Петербургское шоссе, 64/1.

Будем рады видеть вас в числе посетителей экспозиции «Камского кабеля» на совместном стенде предприятий Пермского края!

ООО «Камский кабель»

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