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На «Красной Поляне» до 19 ноября на ремонт закрыли три канатные дороги

На курорте «Красная Поляна» до 19 ноября закрыли три канатные дороги. Об этом сообщила пресс-служба курорта.

Фото: пресс-служба курорта «Красная поляна»

Фото: пресс-служба курорта «Красная поляна»

С 30 октября до окончания ремонта закрыты канатные дороги «Красная Поляна», «Реликтовый лес» и «Вершина». Работы по подготовке к зимнему сезону также начались на объектах центрального сектора: «Фотослужба 2200», «Фотослужба подвесной мост», «Подвесной мост» и «Байк парк». «Фотослужба 1370» откроется 30 октября и проработает до 13 ноября.

Веревочный парк продолжит работу до 5 ноября, летний тюбинг закроют с 6 ноября. Работа зимнего тюбинга возобновится после выпадения достаточного объема снега.

Анастасия Донскова

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