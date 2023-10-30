Участок на острове Козарез в Уфе передадут в аренду под строительство турбазы

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии объявило на 1 декабря аукцион на право аренды земельного участка, расположенного на острове Козарез в Уфе. Его площадь составляет 5,9 га, кадастровая стоимость — 74,4 млн руб. На землях разрешено строительство санаторно-курортных учреждений, размещение баз отдыха, пансионатов, туристических баз и так далее.

Министерство планирует передать участок в аренду на 13 лет и два месяца. Начальный размер ежегодной платы составляет 14,9 млн руб. Аукцион проводится с шагом 3%. Участники торгов должны будут внести задаток в размере 7,4 млн руб.

Участок свободен от прав третьих лиц, однако часть его территории относится к прибрежной водоохранной зоне реки Белой — на ней запрещено размещать отходы производства и потребления, складов пестицидов и агрохимикатов, проводить авиахимобработку для борьбы с вредителями, сбрасывать сточные воды. При этом разрешается строительство хозяйственных и иных объектов при условии, что они будут оборудованы очистными сооружениями для защиты реки от загрязнения.

Арендатор для отвода дождевых и талых вод должен будет запроектировать и построить ливневую канализацию с последующим сбросом через локально-очистные сооружения в старицу реки Белой. В документации аукциона предусмотрено, что победитель торгов благоустроит территорию, выполнив работы по озеленению и освещению, а также построив парковочные зоны и дороги с твердым покрытием.

Наталья Балыкова

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