Власти Ростова утвердили проект застройки Х микрорайона Левенцовки

Проект застройки участка Х микрорайона Левенцовки площадью 13,9 га в Ростове-на-Дону утвердили городские власти. Соответствующее постановление подписал глава администрации Алексей Логвиненко.

Согласно документу, проект подготовил Павел Шумеев. Планируется, что в границах пр. Маршала Жукова — ул. Курсантов — ул. Назарько — ул. Сталинградской будет построено жилье для 4,8 тыс. человек. В проекте указаны участки для размещения девяти 25-этажных жилых домов. Общая площадь жилого фонда составит 192,7 тыс. кв. м. Будет обустроена парковка на 2279 мест. Также в микрорайоне построят единый общеобразовательный центр — школу на 1 тыс. мест и детский сад на 260 мест.

Сроки реализации проекта в документе не указаны.

Ранее стало известно, что индивидуальный предприниматель Павел Шумеев получил разрешение на подготовку проекта планировки и межевания участка площадью 28,8 га на левом берегу Дона в Ростове рядом с ул. Шоссейной. Предприниматель распланирует зону в районе залива Ковш рядом с Ворошиловским мостом. Здесь находится роща, которую ранее власти города планировали сохранить и организовать экопарк на ее территории.

Анастасия Назарова