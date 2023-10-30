Башкирия заняла пятое место в стране по числу микрозаймов

В сентябре текущего года Башкирия оказалась на пятом месте в России по числу выданных микрозаймов, сообщает Национальное бюро кредитных историй. Так, жители республики 96,7 тыс. раз получили заем до 30 тыс. руб. в микрофинансовых организациях, что на 4,9% меньше, чем в августе, отмечается в сообщении.

В целом по стране в сентябре количество микрозаймов составило 2,82 млн, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,5%. Больше всего микрозаймов в сентябре было выдано в Москве (176 тыс.), Московской области (136,4 тыс.), Краснодарском крае (108,6 тыс.) и Свердловской области (99,7 тыс.).

Майя Иванова

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