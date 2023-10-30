Дом причта в переулке Ногина в Петербурге признали региональным памятником

Дом причта церкви Смоленской Божией Матери села Смоленского признали объектом культурного наследия регионального значения и включили в специальный реестр. Об этом сообщает комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом причта церкви Смоленской Божией Матери

Фото: КГИОП Дом причта церкви Смоленской Божией Матери

Фото: КГИОП

Здание находится по адресу: переулок Ногина, 1, лит. Б. Это единственная постройка, которая сохранилась от комплекса церкви иконы Смоленской Божией Матери. Сейчас здание находится в частной собственности. Дом причта состоит из двух этажей, он частично деревянный, частично — каменный.

Церковь Смоленской иконы Божией матери открылась в районе в 1865 году. В 1879 году возвели новую, уже из камня, — в честь спасения императора Александра II от покушения на его жизнь. В 1934 году церковь закрыли, а затем снесли. Вместо нее разбили сквер. В переулке Ногина на месте домов 1 и 3 стояли дома священнослужителей. Сохранился только юго-восточный корпус.

Анастасия Захарова

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