Представители самарского драмтеатра опровергли информацию о пожаре

Скопление машин регионального ГУ МЧС возле Самарского академического театра драмы в понедельник утром не было связано с пожаром в здании. Перед этим пользователи соцсетей предположили, что в здании драмтеатра начался пожар.

Самарский академический театр драмы имени Горького



Об этом сообщают представители учреждения.

«У нас проводятся противопожарные учения»,— говорится в сообщении.

Ранее в Самаре прошло показное пожарно-тактическое учение во Дворце Спорта имени Владимира Высоцкого. Из-за этого в районе здания скопилось большое число транспорта пожарных. Участники учений отработали организованную эвакуацию из здания, действия персонала и личного состава пожарно-спасательных подразделений в случае пожара, а также порядок работы представителей газодымозащитной службы.

Георгий Портнов