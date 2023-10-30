В Уфе питание детей участников СВО сделают бесплатным до окончания школы

Депутаты горсовета Уфы намерены сделать питание учащихся 5 — 11 классов семей участников специальной военной операции бесплатным на весь период обучения в школе. Соответствующие изменения предлагается внести в порядок организации питания, утвержденный в 2019 году. Решение начнет действовать с 1 сентября текущего года.

В настоящее время, согласно поправкам, внесенным в прошлом году, льгота действует на срок участия родителя в СВО.

Изменения в порядок планируется внести 1 ноября на очередном заседании горсовета Уфы.

Влада Шипилова

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