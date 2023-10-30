В Саратовской области розничный оборот за девять месяцев превысил 408 миллиардов

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области опубликовал данные об оборотах розничной торговли и общественного питания в январе-сентябре 2023 года.

Так, оборот розничной торговли, включая продажи на розничных рынках и ярмарках, составил за девять месяцев 408,38 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 6,1% больше уровня аналогичного периода прошлого года.

Оборот общепита составил 14,32 млрд руб., что с учетом инфляции на 6,9% больше, чем в январе-сентябре 2022 года.

На конец сентября в регионе оставалось товаров на 38 дней торговли на сумму 33,94 млрд руб.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.