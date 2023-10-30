Суд отказался исключить «РСК “Престиж”» из реестра недобросовестных подрядчиков

Арбитражный суд Северо-Западного округа отказался исключить строительно-монтажную компанию «РСК “Престиж”» из реестра недобросовестных подрядных организаций, сообщили в региональном управлении ФАС.

Компания обжаловала в суде решение антимонопольной службы о включении ее в реестр, принятое 29 сентября 2022 года. Суд оставил решение в силе.

Ранее в УФАС по Петербургу обратилось НКО «Фонд — Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», с которым у «Престижа» был заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия. В связи с неисполнением договора в срок Фонд в одностороннем порядке отказался от исполнения договора.

ООО «РСК “Престиж”», согласно данным СПАРК-Интерфакс, зарегистрировано в марте 2016 года. Учредитель — Герман Карелидзе, основной вид деятельности — производство штукатурных работ.

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