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Ярославские фермеры смогут возводить хозпостройки без разрешения на строительство

В Ярославской области на территории крестьянских и фермерских хозяйств можно будет возводить хозпостройки без получения разрешения на строительство. Проект закона об этом в областную думу внес губернатор Михаил Евраев.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Проект предлагает возводить в упрощенном порядке на землях сельхозназначения вне населенных пунктов хозпостройки высотой не более двух этажей и общей площадью не более 1500 кв.м. Речь идет о машинно-транспортных и ремонтных станциях, ангарах и гаражах для сельскохозяйственной техники, амбарах, водонапорных башнях, трансформаторных станциях и иных объектах для ведения сельского хозяйства. Законопроект, как говорится в пояснительной записке, «является мерой, направленной на сокращение сроков инвестиционно-строительного цикла, а также поддержкой сельскохозяйственных производителей региона».

Кроме того, документ предлагает распространить такой же механизм на строительство объектов, предназначенных для обеспечения безопасности людей на водных объектах, в том числе спасательных станций. 30 октября профильный комитет Ярославской областной думы поддержал законопроект.

Антон Голицын

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