На трассе между Челябинском и Екатеринбургом временно ограничат движение

В Челябинской области ограничат движение на 58 километре автодороги М5 «Урал». Подъезд к Екатеринбургу будет недоступен из-за установки модульного пешеходного перехода, сообщает пресс-служба управления федеральных автодорог «Южный Урал».

1 ноября будет введено временное ограничение скорости с 22:00 до 23:00. После чего движение полностью остановят на 40 минут. Дорогу откроют в 23:40, но ограничение скорости продлится до 00:40 2 ноября. Водителям рекомендуют учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

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