В 2023 году в Башкирии благоустроили 206 дворов на 1,2 млрд рублей

В текущем году в республике благоустроили 206 «башкирских двориков» на общую сумму 1,27 млрд руб., сообщил в своем Telegram-канале глава Башкирии Радий Хабиров. В этом году финансирование увеличено на 200 млн руб. 12 млн руб. составляют средства собственников, это важное условие участия в программе, отмечается в сообщении.

В 2023 году благоустройство дворов затронуло 246 многоквартирных домов в 30 муниципалитетах республики, в которых живут около 50 тыс. человек. Создано 4,5 тыс. парковочных мест, установлено 152 детские и спортивные площадки и 84 площадок ТКО.

Майя Иванова

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