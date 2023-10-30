Екатеринбургский митрополит посетил с рабочим визитом ДНР

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) посетил Донецкую народную республику (ДНР). Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Он отметил, что Донецк «живет под обстрелами», а на границе ЛНР и ДНР в Дебальцево у него появилось ощущение, что он «стоит посреди Сталинграда 1943-го».

В ходе поездки митрополит встретился с министром образования ДНР, которую он назвал «очень энергичной и целеустремленной» женщиной, приехавшей из Сибири. Также он встретился с главой Макеевки, шефство над которой ранее взяла Свердловская области, и посетил Донбасскую академию строительства и архитектуры.

«Город погружен в тишину, которую регулярно разрывают раскаты. Работает расчет ПВО, и стекла сотрясаются от ракетных залпов. Жители поясняют: это не «прилеты» - это "вылеты". Еще одно новое для меня слово»,— отметил митрополит Евгений.

Сейчас он намерен посетить Запорожскую область.

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