11 нижегородцев вышли в суперфинал «Лидеров России»

В Нижнем Новгороде завершился окружной финал пятого конкурса «Лидеры России» в Приволжском федеральном округе. Его победителями стали 46 управленцев из 11 регионов. В дальнейшем они будут готовиться к суперфиналу, который состоится в феврале 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Из Нижегородской области в окружном финале победили 11 человек. В их числе – самый его молодой участник, 27-летний Сергей Демьянов из РФЯЦ-ВНИИЭФ, Александр Астахов (АНО «Корпоративная Академия Росатома»), Альбина Ахметова (КУПНО), Денис Корнутенко (ООО «МАР»), Илья Лагутин (АНО «АСИРИС»).

Также среди финалистов округа – Ирина Полякова (ООО НКО «ЮМАНИ»), Антон Седов (ООО НПП «Прима»), Евгений Сердцев (ПАО «МегаФон»), Виктория Тюрникова (ОАО РЖД), Анна Устюжанова (компания «Арнест») и Александр Цурганов (ПАО «Красное Сормово).

Торжественное награждение победителей окружного этапа состоялось в Нижегородском ТЮЗе. Всего из регионов ПФО на участие в пятом сезоне конкурса было подано более 24 тысяч заявок, 399 человек получили допуск к очным испытаниям.

«В суперфинале пятого сезона конкурса «Лидеры России» Приволжский федеральный округ будут представлять 46 руководителей, в том числе 14 женщин. Это профессионалы, выдержавшие высочайшую конкуренцию на дистанционных этапах и очном окружном финале. Среди победителей есть управленцы, которые участвовали во всех пяти сезонах конкурса и поступательно шли к цели, а есть дебютанты, стремительно добившиеся успеха. У всех разный опыт и стиль управления, но настоящих лидеров выделяет одно – стремление работать для людей и нашей страны. Победители всех окружных финалов выходят в суперфинал конкурса, получают грант в размере 1 млн руб. на образование и возможность поработать с наставниками из числа ведущих управленцев России», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Иван Сергеев