Сотрудник нижегородского вуза перевел мошенникам 7 млн рублей

В полицию обратился 75-летний работник нижегородского вуза с заявлением о мошенничестве, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области. Он рассказал, что неизвестные выманили у него 7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

Потерпевший уточнил, что ему позвонил якобы ректор учебного заведения и заверил его в попытках несанкционированного списания средств с банковского счета. Вскоре к разговору подключился мнимый сотрудник службы безопасности банка и убедил пожилого мужчину снять деньги со счета и оформить кредит на 1 млн руб. В итоге нижегородец оформил заем на 5,9 млн руб., обналичил и вместе с собственными средствами перевел предполагаемым мошенникам 6,9 млн руб.

Позже потерпевший понял, что стал жертвой популярной мошеннической схемы и написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Владимир Зубарев