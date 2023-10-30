Эти управляющие компании Новороссийска не платят за тепло и горячую воду

Для качественного и бесперебойного теплоснабжения нужно погасить долги за ресурсы

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По прогнозам синоптиков после ноябрьских праздников ожидается похолодание, а в некоторые ночи уже возможен снег. Источники тепловой энергии в городе-герое переведены в зимний режим еще в октябре, правда далеко не все многоэтажки подали заявки на запуск отопления. Готовы ли тепловики к полноценному запуску?

В Новороссийских теплосетях все лето кипела работа по подготовке к зиме:

-80 котельных, 32 ЦТП и 4 насосных станций, а также 162 км тепловых сетей готовы к холодам, - рассказал директор Новороссийских теплосетей Владимир Кузнецов. - В нынешнем году в подготовку к зиме мы вложили почти 80 миллионов рублей. Сделали капремонты более семи километров ветхих сетей и девяти котлов, а также оборудования и зданий.

В частности, работы шли на проспекте Ленина, Черняховского, Набережной, Козлова, Суворовской и в других районах. Правда, все эти ремонты еще не гарантируют, что во всех многоэтажках будут горячие трубы. В отделе сбыта Новороссийских тепловых сетей напомнили, что ресурс подается по специальному температурному графику. То есть, перегревать сети, чтобы люди открывали форточки и топили улицу, смысла нет. Кроме того, вместе с теплом за окно уходят и средства за отопление.

Также многое зависит от регулировки сети внутри дома. Добросовестные управляющие компании Новоросийска, а таких в городе-герое большинство, выполнили опрессовку и промывку. Но теперь им нужно вовремя реагировать на жалобы жителей. Чаще всего в одном стояке тепло, а в соседнем холодно из-за завоздушиваний, которые легко устраняются.

-А вот в некоторых домах управляющих компаний, которые не платят за полученное тепло и горячую воду, к качеству работы есть вопросы. Эти организации имеют приличные долги за тепло, то есть ресурс они получают, но нам его не оплачивают, - констатирует руководитель новороссийского офиса Городского расчетного центра Ольга Воробьева. Хотя общий долг перед нами снизился до 400 миллионов благодаря в том числе работе с правоохранительными и судебными органами, но проблема неплательщиков остается.

Жителям таких домов тепловики рекомендуют задуматься о смене управляющей компании. Ознакомиться со списком должников можно ниже:

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