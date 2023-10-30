В Перми заработают два мобильных пункта вакцинации от гриппа

На этой неделе в Перми будут работать два мобильных пункта вакцинации от гриппа и пневмококковой инфекции. Об этом сообщает краевой минздрав.

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Пункт в ТРК «ТРК “СпешиLove”» (ул. Спешилова, 114, 1-й этаж) будет открыт с 31 октября по 5 ноября с 11 до 17 часов. Пункт в ТЦ «Знание» (ул. Крупской, 42) будет работать с 31 октября по 3 ноября с 12 до 18 часов.

Сделать прививку могут все желающие старше 18 лет. При себе рекомендуется иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр.